Λίβερπουλ: Αφέθηκε ελεύθερος ο πατέρας του Λουίς Ντίας

Οι αντάρτες του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού της Κολομβίας (ELN) απελευθέρωσαν σήμερα (9/11) τον πατέρα του αστέρα του ποδοσφαίρου της Λίβερπουλ, Λουίς Ντίας, αφού τον απήγαγαν στα βόρεια της χώρας, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η απαγωγή του Λουίς Μανουέλ Ντίας διέκοψε τις ειρηνευτικές συνομιλίες της κυβέρνησης με τον ELN, οι οποίες ξεκίνησαν ξανά πέρυσι με την ελπίδα να τερματιστεί η συμμετοχή της ομάδας στην 60χρονη σύγκρουση της Κολομβίας, στην οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 450.000 ανθρώπους. Οι δύο πλευρές ξεκίνησαν μια εξάμηνη κατάπαυση του πυρός τον Αύγουστο.

Τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια έδειξαν τον πατέρα της Ντίας σε έναν αεροδιάδρομο στην πόλη Βαλεντουπάρ στην επαρχία Σέσαρ της Κολομβίας αφού κατέβηκε από ελικόπτερο.

Η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της κυβέρνησης στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τον ELN ανέφερε σε δήλωση ότι γιόρτασε την απελευθέρωση και ότι ο Ντίας ήταν σώος και αβλαβής, αλλά ότι η απαγωγή «δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ».

«Η τρέχουσα διαδικασία με τον ELN έχει προχωρήσει όσο καμία άλλη μέχρι σήμερα. Ανεξάρτητα, η αντιπροσωπεία μας θεωρεί ότι η απαγωγή του Λουίς Μανουέλ Ντίας έθεσε τον διάλογό μας σε κρίσιμη κατάσταση και γι’ αυτό έχει έρθει η ώρα να ληφθούν αποφάσεις για την εξάλειψη της απαγωγής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όλοι οι άνθρωποι που κρατούνται από τον ELN πρέπει να απελευθερωθούν, πρόσθεσε η δήλωση, αν και δεν έδωσε στοιχεία για τους ομήρους. Οι αντάρτικες ομάδες στην Κολομβία έχουν χρησιμοποιήσει ιστορικά την απαγωγή ως τακτική συγκέντρωσης χρημάτων και πίεσης.

Ο ELN ανέφερε πριν από μια εβδομάδα ότι θα απελευθέρωσε τον Ντίαζ, αλλά η απελευθέρωσή του καθυστέρησε εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ της ομάδας και της κυβέρνησης. Οι αντάρτες είπαν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις παρεμπόδιζαν τις προσπάθειες απελευθέρωσης, κάτι που ο στρατός αρνήθηκε.

Η μητέρα της Ντιάς, Σιλέινις Μαρουλάντα και ο πατέρας Λουίς Μανουέλ Ντίας, απήχθησαν από ένοπλους άνδρες καθώς οδηγούσαν στην επαρχία Λα Κουχίρα από σχεδόν δύο εβδομάδες. Η Μαρουλάντα αφέθηκε ελεύθερη μέσα σε λίγες ώρες.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με διάφορες ένοπλες ομάδες, αλλά οι συζητήσεις με τον ELN είναι οι πιο προχωρημένες.

We are delighted by the news of @LuisFDiaz19‘s father’s safe return and we thank all those involved in securing his release ❤️ https://t.co/oBp8Nw7lh9

— Liverpool FC (@LFC) November 9, 2023