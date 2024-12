Λίβανος: Τουλάχιστον 9 νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ – ΦΩΤΟ

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας (2/12), ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Πρόκειται για τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, την περασμένη Τετάρτη.

«Βομβαρδισμός του ισραηλινού εχθρού στο χωριό Χαρίς σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε (άλλους) δύο, σύμφωνα με τον προκαταρκτικό απολογισμό», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε πως δεύτερος, στο χωριό Ταλούσα, «σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε (άλλον) έναν».

BREAKING:

Israel just dropped bombs on civilian houses in the village of Haris, South Lebanon, wiping out two entire Lebanese families who had just returned home.

Terrorism. pic.twitter.com/GShneSQGLQ

— sarah (@sahouraxo) December 2, 2024