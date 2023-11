Λίβανος: Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ κατήγγειλε επίθεση από το Ισραήλ

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε σήμερα ότι μέλη της ειρηνευτικής αυτής δύναμης του ΟΗΕ χτυπήθηκαν από ισραηλινά πυρά καθώς έκαναν περιπολίες στην περιοχή Αουταρούν στον νότιο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Η UNIFIL καταδίκασε την επίθεση κατά των ειρηνευτικών της δυνάμεων, χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά ανησυχητική».

Today at around 12 pm, a UNIFIL patrol was hit by IDF gunfire in the vicinity of Aytaroun, in southern Lebanon.

No peacekeepers were injured, but the vehicle was damaged. This incident occurred during a period of relative calm along the Blue Line.

