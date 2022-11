Λαβρόφ… made in USA: Με iPhone, Apple Watch και μπλούζα με λογότυπο Αμερικανού ζωγράφου

Δεν είναι μόνον οι αλλεπάλληλες διαψεύσεις της Μόσχας σήμερα για την υγεία του Ρώσου υπουργού εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, που τον έφεραν πρώτο στις ειδήσεις, είναι και η εμφάνιση που διάλεξε ο ίδιος για τις διαψεύσει, με φόντο το Μπαλί, όπου φαίνεται να εργάζεται, αλλά και κάπως να απολαμβάνει το εξωτικό τοπίο και το πολυτελές ξενοδοχείο.

Ο διπλωμάτης καριέρας εντυπωσίασε δείχνοντας ότι είναι ένας αυθεντικός Ρώσος υπουργός εξωτερικών Made in USA, αφού στην ουσία διαφημίζει όλα τα προϊόντα αμερικανικής και δυτικής τεχνολογίας.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματείας φοράει στο αριστερό του χέρι ένα Apple Watch, το οποίο συνδυάζει με ένα iPhone τελευταίας γενιάς ενώ μέχρι και η μπλούζα που φοράει έχει το λογότυπο του Αμερικανού ζωγράφου, Jean-Michel Basquiat. Έχοντας πλήρως προσαρμοστεί στο ασιατικό κλίμα, φοράει σορτς η βερμούδα, αλλά το συνδυάζει με σκαρπίνια, μια παραφωνία που προδίδει ότι στην ουσία ο Λαβρόφ είναι έξω από τα νερά του, τουλάχιστον.

Ο Λαβρόφ, δείχνει να εκμεταλλεύεται τον ελεύθερο χρόνο του και να ετοιμάζεται για την επόμενη συνάντηση, μάλλον χαλαρά, αν και προσηλωμένος στα χαρτιά του. Οι σχολιαστές του διαδικτύου διερωτώνται κατά πόσον ο Ρώσος υπουργός εξωτερικών ενδιαφέρεται να εκπέμψει ένα μήνυμα, με χρώματα που μοιάζουν στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας ή με ρούχα που δείχνουν έναν άνθρωπο «ψαγμένο» και ενημερωμένο για τις τάσεις του σήμερα.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a “political game” https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st

