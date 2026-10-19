Λας Βέγκας: Αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου, καθυστερήσεις πτήσεων – Δείτε βίντεο

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Αναστάτωση προκλήθηκε την Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρι Ριντ του Λας Βέγκας, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος βγήκε από το τέλος του διαδρόμου κατά τη διαδικασία προγραμματισμένης απογείωσης, πέφτοντας πάνω στην περιμετρική περίφραξη του αερολιμένα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Το αεροσκάφος ήταν τύπου Dassault Falcon 50, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην έξοδό του από τον διάδρομο.

BREAKING: A private jet overran the runway at Harry Reid International Airport in Las Vegas, prompting the FAA to halt flights bound for the airport from across the western United States. https://t.co/pUZvJQWecp — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα του Οκτωβρίου

Από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους

Μετά το συμβάν, δύο διάδρομοι παρέμειναν προσωρινά κλειστοί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προχώρησε σε προσωρινή αναστολή των προγραμματισμένων πτήσεων προς το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να καταγραφούν καθυστερήσεις.

Το αεροδρόμιο Χάρι Ριντ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους των Ηνωμένων Πολιτειών.