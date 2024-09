Κρις Κριστόφερσον: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο «θρύλος» της κάντρι

Ο Κρις Κριστόφερσον, ένας θρυλικός καλλιτέχνης που διακρίθηκε τόσο στη μουσική κάντρι όσο και στον κινηματογράφο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών στο σπίτι του στο Μάουι της Χαβάης, το περασμένο Σάββατο. Η αιτία του θανάτου δεν έγινε γνωστή, ωστόσο, η οικογένειά του ανέφερε ότι απεβίωσε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Γνωστός για τις μοναδικές του συνθέσεις, ο Κριστόφερσον άφησε πίσω του ένα πλούσιο μουσικό έργο, με κλασικά τραγούδια όπως το «Me and Bobby McGee» και το συγκινητικό «Help Me Make It Through the Night». Επιπλέον, υπήρξε μέλος του θρυλικού supergroup The Highwaymen, ενώ παράλληλα κέρδισε το κινηματογραφικό κοινό με τις ερμηνείες του σε ταινίες όπως «Η Αλίκη δε μένει πια εδώ» και «Ένα Αστέρι Γεννιέται», στο οποίο συμπρωταγωνίστησε με τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Γεννημένος στις 22 Ιουνίου 1936 στο Τέξας, ο Κριστόφερσον προερχόταν από οικογένεια με σουηδικές ρίζες. Ο πατέρας του, Lars Henry Kristofferson, ήταν στρατηγός, και λόγω της καριέρας του η οικογένεια μετακόμισε σε διάφορα μέρη πριν εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια. Η αγάπη του για τη μουσική και την υποκριτική τον καθοδήγησε σε μια σπουδαία καριέρα, που τον οδήγησε να γίνει ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της κάντρι μουσικής.

Το 1985, μαζί με τους Γουάιλον Τζένινγκς, Γουίλι Νέλσον και Τζόνι Κας, σχημάτισαν το supergroup The Highwaymen. Με αυτό το συγκρότημα, έδωσαν νέα πνοή στη λεγόμενη “παράνομη” κάντρι μουσική, ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές μουσικές φόρμες του Νάσβιλ.

Το 2004, ο Κριστόφερσον τιμήθηκε με την είσοδό του στο Country Music Hall of Fame, επιβεβαιώνοντας την ανεκτίμητη συνεισφορά του στη μουσική βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, πούλησε πάνω από 7 εκατομμύρια άλμπουμ μόνο στις ΗΠΑ και κέρδισε τρία Βραβεία Γκράμι. Το καλλιτεχνικό του έργο αναγνωρίστηκε και με το βραβείο Lifetime Achievement.

Εκτός από τη μουσική, η καριέρα του στον κινηματογράφο ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Από το 1971 άρχισε να πρωταγωνιστεί σε δημοφιλείς ταινίες, όπως «Η μεγάλη μονομαχία» (Pat Garrett & Billy the Kid, 1973), «Η Αλίκη δε μένει πια εδώ» (Alice Doesn’t Live Here Anymore, 1974) και «A Star Is Born» (1976), για την οποία τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία.

Στη συνέχεια, έπαιξε σε ταινίες όπως «Convoy» (1978), «Heaven’s Gate» (1980), και «Ο Πλανήτης των Πιθήκων» (2001). Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του και στην τριλογία «Blade» (1998, 2002, 2004). Η τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ήταν το 2018, στην ταινία «Blaze», σε ηλικία 82 ετών.

Ακόμα και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ο Κριστόφερσον παρέμεινε ενεργός στη μουσική σκηνή, πραγματοποιώντας περιοδείες έως τον Φεβρουάριο του 2020 μαζί με μέλη των Strangers, την μπάντα του θρυλικού Μερλ Χάγκαρντ.

Μετά από μια αξιοσημείωτη πορεία, ο Κριστόφερσον αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο.