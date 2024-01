Κολομβία: Τραγωδία με 33 νεκρούς από κατολίσθηση – Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 33 ανθρώπους σκοτώθηκαν χθες σε κατολίσθηση που συνέβη στη βορειοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Οι περισσότεροι» από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε αυτή την καταστροφή που συνέβη σε μια κοινότητα αυτοχθόνων είναι παιδιά, ανέφερε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησς Φράνσια Μάρκες.

Ο δρόμος που συνδέει το Μεντεγίν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, με το Κουίμπντο, έκλεισε προσωρινά αφού υπέστη ζημιές από πολλές κατολισθήσεις, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 30 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο δεσμεύτηκε να παρέχει «όλη τη διαθέσιμη βοήθεια για την επαρχία Τσόκο για αυτή τη φρικτή τραγωδία».

Περίπου 50 στρατιώτες έφτασαν επίσης στο σημείο για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Heavy rainfall in Quibdo, Choco Department, caused a fatal landslide on the Medellin-Quibdo Road the evening of Jan. 12, killing at least 18 people and injuring over 30 others. #geology #science #colombia #landslide #rain #earth #nature #planet pic.twitter.com/HTfXrAzqT4

#Colombia 🇨🇴 The number of deaths after the collapse that occurred on Friday on the Quibdó-Medellín road, at km 17 of the municipality of Carmen del Atrato, in the department of Chocó, increased to 33, as reported on Saturday the vice president of Colombia, Francia Márquez.

📹… pic.twitter.com/A4W9sOp6RX

— Shadab Javed (@JShadab1) January 13, 2024