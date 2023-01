«Κόκκινος» συναγερμός στη Χαβάη – Το ηφαίστειο Κιλαουέα σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εισήλθε εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε η υπηρεσία ηφαιστειακής δραστηριότητας του Γεωφυσικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

Το επίπεδο συναγερμού αυξήθηκε στο “κόκκινο” μετά την εκτίμηση της εκρηκτικής δραστηριότητας και των συνδεόμενων με αυτήν κινδύνων, ανέφερε.

Happening now: Kīlauea is erupting inside Halemaʻumaʻu crater!

Lava is visible from several areas and overlooks around the caldera. Planning to visit? Make sure to check out the eruption viewing web page:https://t.co/ctEdfij9gA#KīlaueaErupts pic.twitter.com/4Xl6oeKDvG

— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) January 6, 2023