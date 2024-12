Κιρ Στάρμερ: «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους»

Ο Κιρ Στάρμερ και η Ιβέτ Κούπερ εξέφρασαν την οδύνη τους για την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Magdeburg, με επίκεντρο τη στήριξη προς τα θύματα και τους κατοίκους της Γερμανίας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Keir Starmer, καταδίκασε την «αποτρόπαια» επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης Magdeburg. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δήλωσε: «Είμαι συγκλονισμένος από την αποτρόπαια επίθεση απόψε στο Magdeburg. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επηρεάστηκαν. Στεκόμαστε στο πλευρό του γερμανικού λαού».

