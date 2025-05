Κίνα: Ρεκόρ ζέστης με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου

Θερμοκρασίες ρεκόρ άνω των 40 βαθμών Κελσίου καταγράφηκαν αυτή την εβδομάδα σε ορισμένες ζώνες της βόρειας και της κεντρικής Κίνας, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης και τις αρχές.

Εδώ και μερικά καλοκαίρια εκδηλώνονται στην Κίνα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, καύσωνες και ξηρασίες, αλλά και καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες.

Πρώτη στον κόσμο χώρα στις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η Κίνα έχει επίσης μεγάλη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ελπίζει να φθάσει σε ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2060.

Μεταξύ των πόλεων που πλήττονται περισσότερο από το κύμα ζέστης, η Τσεντσόου, μητρόπολη 13 εκατομμυρίων κατοίκων και πρωτεύουσα της επαρχίας Χενάν (κεντρική Κίνα), κατέγραψε χθες, Δευτέρα, θερμοκρασία 41 βαθμών Κελσίου, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στη Λαντσόου, λίγο βορειότερα, ο υδράργυρος σκαρφάλωσε μέχρι τους 43,2 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μικρή πόλη Σαχέ στη βόρεια επαρχία Χεμπέι κατέγραψε 42,9 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται όμως να μειωθούν μέχρι την Παρασκευή, με κάθετη πτώση της θερμοκρασίας που μπορεί να πέσει κατά τόπους μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου.

Unbelievable heat anomaly unfolding across China — vast regions up to 16°C above normal for this time of year. The climate crisis isn’t future tense — it’s now. Urgent action is needed. 2050 targets are too late. #ClimateCrisis #Heatwave pic.twitter.com/qb6xxWunRB

— Peter Dynes (@PGDynes) May 18, 2025