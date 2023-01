Κίνα: Μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας για πρώτη φορά από το 1961

Ο πληθυσμός της Κίνας, της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου, συρρικνώθηκε το 2022, ανακοίνωσε σήμερα επίσημος θεσμός, εξέλιξη που αποτελεί ιστορική πρώτη από τις αρχές των χρόνων του 1960. Την περασμένη χρονιά καταγράφτηκαν 9,56 εκατομμύρια γεννήσεις, που δεν αναπλήρωσαν τους 10,41 εκατ. θανάτους, διευκρίνισε η εθνική υπηρεσία στατιστικής της Κίνας σε έκθεσή της.

Ο κινεζικός πληθυσμός κατά συνέπεια μίκρυνε κατά περίπου 850.000 ανθρώπους το 2022. Η μείωση αυτή αναμένεται να είναι διαρκής, να κρατήσει δεκαετίες, σύμφωνα με ειδικούς σε δημοσιογραφικά ζητήματα, κάτι που θα έχει απτές συνέπειες στην οικονομία, στην κοινωνία και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

#BREAKING China population shrinks for the first time in over 60 years: official data pic.twitter.com/2p6U2GEo9z

— AFP News Agency (@AFP) January 17, 2023