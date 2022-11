Κιμ Γιονγκ Ουν: Στόχος της Βόρειας Κορέας είναι να γίνει η ισχυρότερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι απώτερος στόχος της χώρας του είναι να γίνει η ισχυρότερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, καθώς έδωσε προαγωγή σε δεκάδες αξιωματούχους και επιστήμονες που συμμετείχαν στην πρόσφατη εκτόξευση του μεγαλύτερου βαλλιστικού πυραύλου της Βόρειας Κορέας, μετέδωσαν αργά το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) το κορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Πριν περίπου μια εβδομάδα η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM), συνεχίζοντας τις αλλεπάλληλες οπλικές δοκιμές της.

Kim Jong Un says North Korea's goal is for world's strongest nuclear force https://t.co/zWdYx3zxMk pic.twitter.com/jOhzEZmKqK

— Reuters (@Reuters) November 26, 2022