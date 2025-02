Κέιτ Μίντλετον: H νέα φωτογραφία της που τράβηξε ο πρίγκιπας Λούις και το μήνυμα για τον καρκίνο και την αγάπη

Ο μικρός πρίγκιπας Λούις έγινε βασιλικός φωτογράφος! Το παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία της Κέιτ, που τράβηξε ο εξάχρονος πρίγκιπας, με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Εκδόθηκε επίσης μια δεύτερη εικόνα που τράβηξε η ίδια η πριγκίπισσα. Συνοδευόταν από ένα προσωπικό μήνυμα της Κέιτ, το οποίο έγραφε: «Μην ξεχνάτε να φροντίζετε όλα όσα βρίσκονται πέρα από την ασθένεια».

Η πριγκίπισσα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το να περνάει χρόνο στη φύση κατά τη διάρκεια του δικού της ταξιδιού με τον καρκίνο ήταν εξαιρετικά σημαντικό για τη σωματική και ψυχική της υγεία, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις δύο εικόνες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση από την ασθένεια.

Η εικόνα που τράβηξε ο Λούις δείχνει την Κέιτ να χαμογελά χαρούμενα, με τα χέρια της απλωμένα κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου στο δάσος κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Φοράει καπέλο, κασκόλ, πανωφόρι και γάντια με γκρι τζιν παντελόνι και μπότες μέχρι το γόνατο. Ο παγετός καλύπτει τις φτέρες και το φως του ήλιου ξεπροβάλλει μέσα από τα γυμνά δέντρα.

Τον Ιούλιο η πριγκίπισσα εξέδωσε μια δήλωση στην οποία μιλούσε για τη “θεραπευτική δύναμη” της φύσης, τονίζοντας τη δύναμη που έχει πάρει από τον κόσμο της φύσης. Τον Σεπτέμβριο, πηγές από το περιβάλλον της Κέιτ μίλησαν επίσης για το πώς “αντλεί δύναμη από την οικογένεια και τους αγαπημένους της και από το να περνάει χρόνο με πράγματα που της δίνουν χαρά”.

Είπαν ότι αυτά τα στοιχεία, καθώς και “το καταφύγιο που έχει βρει στον φυσικό κόσμο” αντιπροσωπεύονταν έντονα σε ένα εκπληκτικά οικείο βίντεο που κυκλοφόρησε επίσης από την πριγκίπισσα με την οικογένειά της στο Νόρφολκ.

Η Κέιτ συνεχίζει να επιστρέφει σταδιακά στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της για καρκίνο το περασμένο καλοκαίρι. Πραγματοποίησε τρεις υποχρεώσεις της την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι εκδηλώσεις αυτές δεν θεωρείται ότι υποδηλώνουν ότι η πριγκίπισσα έχει επιστρέψει πλήρως στην εργασία της.

Don’t forget to nurture all that which lies beyond the disease. C #WorldCancerDay

📸 Prince Louis pic.twitter.com/fcAo39ntWs

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 3, 2025