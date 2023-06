Καναδάς: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο σινούκ στην Οτάβα – Δύο νεκροί

Τραγωδία στην Οτάβα, καθώς την Τρίτη συνετρίβη ελικόπτερο CH-147 Chinook της καναδικής πολεμικής αεροπορίας, παρασύροντας στον θάνατο δύο από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Όπως έγινε γνωστό, το Σινούκ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέπεσε στα νερά του ποταμού Οτάβα.

Search efforts are underway for two members of the Royal Canadian Air Force, who are missing after their helicopter crashed into the Ottawa River. I’m keeping all of the members of 450 Squadron in my thoughts as search efforts continue, and I’m wishing a fast and full recovery to…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 20, 2023