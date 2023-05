Καναδάς: Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τριών αστυνομικών στην Οτάβα, του Καναδά, όταν αυτοί έσπευσαν να επέμβουν σε έναν καβγά, έπειτα από κλήση που έγινε για φασαρία σε ένα σπίτι, νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα), στον Καναδά.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, σε μια πόλη περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά της Οτάβα, ο ένοπλος άρχισε να τους πυροβολεί. Τρεις αστυνομικοί χτυπήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου ο ένας υπέκυψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ο ένοπλος συνελήφθη.

1/3 Shortly after 2:00 am on May 11, 2023, officers from the Russell County OPP Detachment were dispatched to a disturbance at a home on Laval Street in Bourget, where someone had reported hearing a gunshot.

— OPP East Region (@OPP_ER) May 11, 2023