Καλιφόρνια: Βίδρα κλέβει σανίδα του σερφ – Η «μάχη» με τον ιδιοκτήτη

Ένα ξεκαρδιστικό βίντεο με μια βίδρα να κλέβει τη σανίδα του σερφ ενός άνδρα στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια έχει προκαλέσει εικασίες στο Διαδίκτυο για τα αληθινά κίνητρα του ζώου. Περισσότερες από 2,4 εκατομμύρια προβολές έχει συγκεντρώσει το βίντεο με χιλιάδες ανθρώπους να κάνουν σχόλιο.

«Οι ενυδρίδες έχουν ενταχθεί στον πόλεμο», έγραψε ένα άτομο, αναφέροντας το Διαδίκτυο υπονοώντας ότι οι όρκες έχουν κάνει πόλεμο με πλοία στα ύδατα της πατρίδας τους

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Twitter στις 29 Ιουνίου από την KSBW και δείχνει την… πανούργα βίδρα να κλέβει μια σανίδα του σερφ ενώ ο ιδιοκτήτης ήταν σε κοντινή απόσταση.

Το ζώο γρήγορα απομακρύνεται με το νέο του… απόκτημα, καθώς ο σέρφερ το κυνηγάει, ενώ η μάχη… για τη σανίδα ξεκινά!

OTTER THEFT | Otter steals another surfboard off the Santa Cruz Coast and swims away with it when the owners try to get it back. pic.twitter.com/Ij2d7qMQLE

— KSBW Action News 8 (@ksbw) June 29, 2023