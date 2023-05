Ιταλία: Πλημμύρες σε Μάρκε και Εμίλια Ρομάνια – 900 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στις περιφέρειες Εμίλια Ρομάνια και Μάρκε.

Όλο το κέντρο της πόλης Ριτσιόνε έχει πλημμυρίσει, ενώ στην πόλη Φαέντσα αποφασίσθηκε η εκκένωση 150 κατοικιών. Συνολικά, στην Εμίλια Ρομάνια 900 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους με την βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας. Στην Μπολόνια, στο Φορλί και στην ευρύτερη περιοχή της Ραβένα τα σχολεία έμειναν σήμερα κλειστά.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με κίνδυνο υπερχείλισης του ποταμού Μίζα, στην περιοχή της Σενιγκάλια, όπου οι πλημμύρες είχαν προκαλέσει 11 νεκρούς το περασμένο φθινόπωρο.

Στην πόλη Ριτσιόνε, το τμήμα πρώτων βοηθειών του νοσοκομείου Τσεκαρίνι πλημμύρισε και αποφασίσθηκε η μεταφορά όλων των ασθενών στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου. Στην ίδια πόλη, τέλος, οι πυροσβέστες έσωσαν δυο πολίτες με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι κινδύνευαν να χάσουν την ζωή τους από πνιγμό.

Not people complaining that the imola gp might get cancelled when emilia romagna looks like this rn💀 pic.twitter.com/0bYFlmeBtS

— alice 🎧🍄 (@vettelsmoon) May 15, 2023