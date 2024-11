Ιταλία: Νέα στοιχεία DNA ξαναγράφουν τις μέχρι τώρα γνωστές ιστορίες που λέγονταν για τους κατοίκους της αρχαίας Πομπηίας – ΦΩΤΟ

Μια νέα ανακάλυψη από την Πομπηία έρχεται να συμβάλει στις έρευνες των ειδικών αναφορικά με τις τελευταίες στιγμές των κατοίκων της.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ηφαιστειακή έκρηξη που έθαψε την αρχαία πόλη της Πομπηίας, έκανε τις τελευταίες απελπισμένες στιγμές των κατοίκων της να διατηρηθούν για αιώνες στην πέτρα.

Οι παρατηρητές διακρίνουν ιστορίες στα γύψινα εκμαγεία που φτιάχτηκαν αργότερα από τα σώματά τους, όπως μια μητέρα που κρατάει ένα παιδί και δύο γυναίκες που αγκαλιάζονται καθώς πεθαίνουν.

Αλλά νέα στοιχεία DNA δείχνουν ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως φαίνονται – και αυτές οι νέες ερμηνείες προέρχονται από την εξέταση του αρχαίου κόσμου με τα σύγχρονα μάτια.

«Καταφέραμε να διαψεύσουμε ή να αμφισβητήσουμε κάποιες από τις προηγούμενες αφηγήσεις που βασίζονταν στο πώς αυτά τα άτομα βρέθηκαν κατά κάποιο τρόπο σε σχέση μεταξύ τους», δήλωσε η Αλίσα Μίτνικ του Ινστιτούτου Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Max Planck στη Γερμανία. «Αυτό ανοίγει διαφορετικές ερμηνείες για το ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί οι άνθρωποι».

Η Μίτνικ και οι συνάδελφοί της ανακάλυψαν ότι το άτομο που θεωρήθηκε ότι ήταν μητέρα, ήταν στην πραγματικότητα ένας άνδρας που δεν είχε σχέση με το παιδί. Και τουλάχιστον ένα από τα δύο άτομα που ήταν αγκαλιασμένα – για καιρό θεωρούσαν ότι ήταν δύο αδελφές ή μητέρα και κόρη – ήταν άνδρας. Η έρευνά τους δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο περιοδικό Current Biology.

Η ομάδα, στην οποία συμμετέχουν επίσης επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας στην Ιταλία, βασίστηκε σε γενετικό υλικό που διατηρείται εδώ και σχεδόν δύο χιλιετίες. Μετά την έκρηξη του Βεζούβιου και την καταστροφή της ρωμαϊκής πόλης το 79 μ.Χ., τα σώματα που θάφτηκαν στη λάσπη και τη στάχτη τελικά αποσυντέθηκαν, αφήνοντας χώρους εκεί όπου βρίσκονταν. Από τα κενά αυτά δημιουργήθηκαν εκμαγεία στα τέλη του 1800.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε 14 εκμαγεία υπό αποκατάσταση, εξάγοντας DNA από τα κατακερματισμένα σκελετικά υπολείμματα που αναμείχθηκαν με αυτά. Ήλπιζαν να προσδιορίσουν το φύλο, την καταγωγή και τις γενετικές σχέσεις μεταξύ των θυμάτων.

Υπήρξαν αρκετές εκπλήξεις στο «σπίτι του χρυσού βραχιολιού», την κατοικία όπου βρέθηκαν η υποτιθέμενη μητέρα και το παιδί. Ο ενήλικας φορούσε ένα περίτεχνο κόσμημα, από το οποίο πήρε το όνομα του το σπίτι, ενισχύοντας την εντύπωση ότι το θύμα ήταν γυναίκα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν τα πτώματα ενός άλλου ενήλικα και ενός παιδιού που θεωρήθηκε ότι ήταν τα υπόλοιπα μέλη της πυρηνικής τους οικογένειας.

