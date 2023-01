Ιταλία: Πώς η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη του αρχιμαφιόζου της Κόζα Νόστρα

Την σύλληψη του 60χρονου αρχιμαφιόζου Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, ο οποίος ήταν καταζητούμενος τα τελευταία 30 χρόνια, πανηγυρίζει από χθες η αστυνομία της Ιταλίας.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθοριστική για τη σύλληψη του «νονού» της μαφίας στη Σικελία αποδείχθηκε η πληροφορία που έλαβαν οι αστυνομικοί ότι ο Ντενάριο βρισκόταν σε κλινική στο Παλέρμο προκειμένου να αντιμετωπίσει έναν όγκο.

Ο 60χρονος αρχιμαφιόζος τον οποίο οι ιταλικές αρχές αναζητούσαν από το 1993, συνελήφθη την ώρα που έβγαινε από την ιδιωτική κλινική La Maddalena την οποία είχαν περικυκλώσει οι αστυνομικοί τρεις ημέρες νωρίτερα.

Italy’s most wanted mafia boss, Matteo Messina Denaro, was arrested by police at a private hospital in Sicily, where he was being treated for cancer https://t.co/MKESeTAN6U pic.twitter.com/OsGpMtZUan

— Reuters (@Reuters) January 16, 2023