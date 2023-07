Ιταλία: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Γένοβα – Σώοι οι επιβάτες

Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής 10 Ιουλίου σε λεωφορείο που βρισκόταν σε σήραγγα, στον αυτοκινητόδρομο Α-12, κοντά στη Γένοβα. Αιτία, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ήταν η υπερθέρμανση του οχήματος.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστών ήταν άμεση, και πολύ σύντομα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

#Genova, dalle 17.25 i #vigilidelfuoco stanno intervenendo sull’autostrada A12 per l’#incendio di un autobus nella galleria Monte Giugo, tra Rapallo e Nervi. Non risultano persone coinvolte, verifiche in corso [#9luglio 19:30] pic.twitter.com/YYlues0AxR

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 9, 2023