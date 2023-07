Ιταλία: Φωτιά σε οίκο ευγηρίας στο Μιλάνο – 6 νεκροί και πάνω από 80 τραυματίες

Έξι άνθρωποι (πέντε γυναίκες και ένας άνδρας) έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 80 τραυματίστηκαν έπειτα από φωτιά σε οίκο ευγηρίας στο Μιλάνο, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Τα δύο από τα 6 θύματα απανθρακώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις πέθαναν από αναθυμιάσεις.

Το πρακτορείο ειδήσεων ANSA ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ιταλίας) την Πέμπτη. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο, AGI, επικαλούμενο τις περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφερε ότι 81 άνθρωποι είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Milano: incendio nella notte in una casa di riposo, 6 morti https://t.co/QgRhNXWP04

🔵#Milano Incendio in una casa di riposo: 6 morti e 4 feriti. Le fiamme sono divampate intorno all'01:20, di questa notte, nella casa di riposo dei Coniugi. L'intervento dei Vigili del Fuoco è tuttora in corso. Ancora ignote le cause del disastro pic.twitter.com/Gsn8AQfD7Q

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 7, 2023