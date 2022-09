Ιταλία – Εκλογές: Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας συνεχάρη την συντηρητική παράταξη

Ο Μπάλας Όρμπαν, σύμβουλος του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν την ιταλική συντηρητική παράταξη για το αποτέλεσμα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Ιταλία, σημειώνουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

«Συγχαρητήρια Τζόρτζια Μελόνι, Ματέο Σαλβίνι, Σίλβιο Μπερλουσκόνι για τις σημερινές εκλογές. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, χρειαζόμαστε όσο ποτέ φίλους πουι συμμερίζονται κοινό όραμα και κοινή προσέγγιση για τις προκλήσεις στην Ευρώπη. Να μακροημερεύσει η ιταλουγγρική φιλία», τόνισε μέσω Twitter ο κ. Όρμπαν.

🇮🇹👏Congratulations @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi, @berlusconi on the elections today! In these difficult times, we need more than ever friends who share a common vision and approach to Europe’s challenges.

🇭🇺🤝🇮🇹Long live the Hungarian-Italian friendship! pic.twitter.com/4PN2ZDEJoZ

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) September 25, 2022