Ιταλία: Χάος στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο, μετά την έκρηξη ελαστικών σε αεροπλάνο της Ryanair

Βρετανοί επιβάτες περιέγραψαν χαοτικές σκηνές μετά την έκρηξη “και των τεσσάρων” ελαστικών αεροσκάφους της Ryanair κατά την προσγείωσή του στην Ιταλία. Οι πτήσεις άφιξης και αναχώρησης έχουν ανασταλεί στο αεροδρόμιο Orio al Serio του Μπέργκαμο, κοντά στο Μιλάνο, μετά το περιστατικό.

Οι άνθρωποι στο αεροδρόμιο υποστήριξαν ότι ένας πιλότος, άλλης πτήσης, δήλωσε ότι τα ελαστικά έσκασαν λόγω “κακής προσγείωσης”. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί ζημιά όχι μόνο το αεροπλάνο, αλλά και ο διάδρομος προσγείωσης. Πάντως οι φωτογραφίες δείχνουν μόνο δύο σκασμένα λάστιχα.

Η Alice Longhurst, σύμβουλος μάρκετινγκ από το Λονδίνο, που ταξίδευε με την συγκεκριμένη πτήση, δήλωσε: “Μπορούσες να μυρίσεις το καμένο λάστιχο στο αεροπλάνο. Αυτό ήταν αρκετά τρομακτικό. Ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε και υπήρχαν φλόγες, πράγμα που ήταν τρομακτικό. Σοκαρίστηκα. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Μας είπαν να περιμένουμε μερικές ώρες και μετά μας έβγαλαν από το αεροπλάνο”, είπε η επιβάτης.

Η 35χρονη περιμένει αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο και δήλωσε ότι της είπαν να περιμένει καθυστερήσεις τουλάχιστον έξι ωρών. Οι αρχές του αεροδρομίου φέρεται να δήλωσαν ότι καμία πτήση δεν θα εκτελεστεί τουλάχιστον έως τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα. Εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε: “Η πτήση FR846 από Βαρκελώνη προς Μιλάνο Μπέργκαμο (1 Οκτωβρίου) παρουσίασε πρόβλημα με τα ελαστικά κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μιλάνου Μπέργκαμο. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά και το αεροσκάφος επιθεωρήθηκε από μηχανικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή συντηρούν το αεροσκάφος, ώστε να επιστρέψει στην υπηρεσία”.

Runway at Milan Bergamo Orio al Serio International Airport is currently closed after a Ryanair 737 MAX blew its main gear tires while landing at the Italian airport.

Airport authorities said in a statement, “SACBO advises that due to an aircraft grounded on the runway due to… pic.twitter.com/W0sPVXKqNV

