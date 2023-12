Ισραηλινός στρατός: Εξοντώθηκε ο διοικητής του τάγματος Σάτι της Χαμάς – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα εξολόθρευσε τον Haitham Khuwajari, διοικητή του τάγματος Shati της Χαμάς.

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από το πλήγμα, που είχε στόχο το Χαν Γιούνις, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

🔴 IDF eliminates Hamas terror operative Haitham Khuwajari, head of a battalion that took part in the October 7 massacre pic.twitter.com/OTXyrp2hym

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) December 3, 2023