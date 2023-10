Ισραηλινή πυραυλική επίθεση στην Συρία – Εκτός λειτουργίας αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν τα διεθνή αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι στη Συρία, ενώ ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ νωρίς σήμερα το πρωί, μετέδωσαν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα στρατιωτική πηγή.

«Περίπου στις 05:25 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με στόχο τα διεθνή αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι, προκαλώντας τον θάνατο ενός εργαζομένου στο αεροδρόμιο της Δαμασκού και τραυματίζοντας έναν άλλο», δήλωσε η στρατιωτική πηγή.

«Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στις πίστες προσγείωσης των αεροδρομίων τα έχουν θέσει εκτός λειτουργίας», πρόσθεσε.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις από και προς τα δύο αεροδρόμια μεταφέρονται στο αεροδρόμιο της Λατάκειας, επεσήμανε το συριακό υπουργείο Μεταφορών.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, που ταυτόχρονα πλήγματα έχουν στόχο τα δύο αεροδρόμια. Στις 12 Οκτωβρίου πλήγματα είχαν θέσει και πάλι εκτός λειτουργίας τα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού.

Εξάλλου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ισραηλινές επιδρομές στοχοθέτησαν το αεροδρόμιο του Χαλεπιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ οι συριακές αρχές είχαν επισημάνει ότι το αεροδρόμιο τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του συριακού εδάφους, από το 2011 όταν ξέσπασε στη χώρα ο εμφύλιος.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στοχοθετεί κυρίως θέσεις δυνάμεων που στηρίζονται από το Ιράν και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, συμμάχους της Δαμασκού και εχθρών του Ισραήλ, αλλά και του συριακού στρατού.

