Ισραηλινά και αραβικά ΜΜΕ: Νεκρός ο Γιαχία Σινουάρ – Πώς εξοντώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς

Νεκρός είναι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σύμφωνα με ισραηλινά και αραβικά ΜΜΕ.

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12 ότι ο Γιαχία Σινουάρ εξοντώθηκε. Το δίκτυο μεταδίδει ότι τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ ενημερώθηκαν ότι είναι νεκρός ο ηγέτης της Χαμάς. Ταυτόχρονα και το Sky News Arabia, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι ο Γιαχία Σινουάρ είναι νεκρός.

«Ισχυρές ενδείξεις ότι ο Γιαχία Σινουάρ, ο ηγέτης της Χαμάς και μαζικός δολοφόνος που ήταν πίσω από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, σκοτώθηκε από στρατιώτες των IDF», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ και ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς.

Breaking❗️❗️

Strong indications that Yahya Sinwar, the leader of #Hamas and the mass murderer who was behind the October 7 massacre, was killed by IDF soldiers.

— 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 17, 2024