Ισραήλ: Παραλύει η χώρα και διχάζεται το κράτος από την αλλαγή στον τρόπο διορισμού των δικαστών που προωθεί ο Νετανιάχου

Παραλύει το Ισραήλ ακόμη και η κυβέρνησή του, τμήμα της οποίας ακολουθεί τις εκατοντάδες χιλιάδων πολιτών που απεργούν και διαδηλώνουν τρεις μήνες τώρα, εναντίον της μεταρρύθμισης που προωθεί ο υπερσυντηρητικός πρωθυπουργός της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να ποδηγετήσει την δικαστική εξουσία, καθώς ο ίδιος παραμένει υπόδικος για υπόθεση διαφθοράς.

Ο Νετανιάχου τον Ιανουάριο έφτιαξε νόμο που αλλάζει τον τρόπο διορισμού των δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο. Και αυτό γιατί οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι θεωρούν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει σε μεγάλο βαθμό πολιτικοποιηθεί και ανεξαρτητοποιηθεί, άρα θεωρούν ότι δεν αποφασίζει με βάση τους κανόνες και τα ήθη της εβραϊκής θρησκείας.

Οι απεργίες

Απέναντι σε αυτή την άποψη έχει συσπειρωθεί το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τα μεγαλύτερα συνδικάτα να καλούν συνεχώς σε απεργίες και διαδηλώσεις, επί σχεδόν τρεις μήνες τώρα.

Το Histadrut, το μεγαλύτερο συνδικάτο του Ισραήλ, κήρυξε άμεση «γενική απεργία», σήμερα απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για την δικαστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Νετανιάχου που έχει διχάσει την χώρα και έχει αρχίσει να πυροδοτεί πολιτική κρίση.

Tlv – Head of Histadrut Labor Federation explains to the demonstrators that the nationwide general strike will go on “till the legislative process is stopped”. Follow us on @i24NEWS_EN & @i24NEWS_FR pic.twitter.com/JWIAralHrE — Pierre Klochendler (@P_Klochendler) March 27, 2023

Η παλινωδία του Νετανιάχου

Το Histadrut πήρε την απόφαση σήμερα όταν ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανέβαλε την ανακοίνωση με την οποία θα ματαίωνε την αλλαγή του νόμου. Οι βοηθοί του Νετανιάχου είχαν ανακοινώσει ότι ο πρωθυπουργός θα έκανε την ανακοίνωση στις 10.30 το πρωί σήμερα, αλλά αργότερα η απόφαση ανακλήθηκε. Η ισραηλινή τηλεόραση μετέδωσε ότι η προγραμματισμένη ανακοίνωση για την αναστολή της δικαστικής μεταρρύθμισης, ανακλήθηκε λόγω διαφωνιών στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Μέλη του συνασπισμού, όπως ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ζήτησαν από τον πρωθυπουργό να μην υποχωρήσει στις πιέσεις και να προχωρήσει με τη μεταρρύθμιση. Ο Γκβιρ, το κόμμα του οποίου “Θρησκευτικός Σιωνισμός” συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, εκτίμησε σήμερα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει με τη μεταρρύθμιση.

Η αλλαγή απόφασης του Νετανιάχου προκάλεσε την άμεση αντίδραση όλων των συνδικάτων και από τις 13.00, χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλώνουν μπροστά από το Κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ, ενώ αντιδιαδήλωση οργανώνεται το βράδυ. Διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης πραγματοποιούνται ταυτοχρόνως στην Χάιφα και στο Τελ Αβίβ. Ο Νετανιάχου με ανάρτησή του στο Twitter κάλεσε τους διαδηλωτές «να συμπεριφερθούν με υπευθυνότητα» και «να αποφύγουν τη βία».

Ο πολιτικός διχασμός

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κάλεσε την κυβέρνηση «να σταματήσει αμέσως» το νομοθετικό έργο επί του νομοσχεδίου για την δικαστική μεταρρύθμιση. Είχαν προηγηθεί ολονύκτιες συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις στο Τελ Αβίβ. Είχε προηγηθεί επίσης έκκληση του Ισραηλινού υπουργού άμυνας στον Νετανιάχου να αναβάλλει για ένα διάστημα την αλλαγή στον τρόπο διορισμού των δικαστών. Λίγο μετά ο Νετανιάχου είχε ανακοινώσει την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση.

Israel protest updates:

-Israel’s national trade union, Histadrut, announced that it will conduct a general strike and join in protests after the firing of Israeli Defense Minister Yoav Gallant, who spoke out against judicial reform yesterday. Histadrut represents a.. 1/2 pic.twitter.com/L4JQu8znXF — Brodie K. – Analyze & Educate (@AnalyzeEducate) March 26, 2023

«Καλώ τον πρωθυπουργό να ανακαλέσει την απομάκρυνση του Γιοάβ Γκαλάντ. Το Κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί αυτήν την στιγμή, απέναντι στις απειλές που προέρχονται από όλα τα μέτωπα, να επιτρέψει αλλαγή του υπουργού Άμυνας», δήλωσε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον Γιούλι Εντελστάιν, κορυφαίο στέλεχος του Λικούντ, που είναι το κυβερνών κόμμα του Νετανιάχου. «Δεδομένης της κατάστασης, είναι προφανές ότι δεν είναι η στιγμή για αλλαγή υπουργού Άμυνας», δήλωσε ο Γιούλι Εντελστάιν, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Κνεσέτ.

Αλλά την ώρα που τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν απειλή του υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να αποχωρήσει αυτός από την κυβέρνηση (κάτι που ίσως οδηγούσε σε απώλεια της πλειοψηφίας του Νετανιάχου) αν αποσυρόταν η διάταξη, ένας τρίτος υπουργός, ο Οικονομίας Νιρ Μπαρκάτ, επίσης κορυφαίο στέλεχος του Λικούντ, με ανάρτηση στο Twitter σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία και πρέπει να γίνει, αλλά όχι σε βάρος της ενότητας του Ισραήλ και με κόστος έναν εμφύλιο πόλεμο.

Η Βουλή

Σε μία ένδειξη ότι η διαδικασία συνεχίζεται στην Κνεσέτ, η κοινοβουλευτική επιτροπή νόμων ψήφισε σήμερα το πρωί υπέρ κεντρικής ρύθμισης του νομοσχεδίου που βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των επικρίσεων: τις νομοθετικές ρυθμίσεις που μεταβάλλουν την διαδικασία διορισμού των δικαστών.

Το υπουργείο Εξωτερικών

Σε μία επίσης πρωτοφανή εξέλιξη, εναντίον του Νετανιάχου τάχθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ισραηλινές πρεσβείες σε ολόκληρο τον κόσμο έλαβαν οδηγία να συμμετάσχουν στην σημερινή γενική απεργία κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με επιστολή της ένωσης των εργαζομένων που επικαλέστηκε το Reuters .

Η επιστολή, η οποία αναφέρεται στην γενική απεργία που κηρύχθηκε από την συνδικαλιστική ομοσπονδία Histadrut, αναφέρει ότι οι δραστηριότητες του υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ και στο εξωτερικό θα περιορισθούν στην παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών.

Ο γενικός πρόξενος στη Νέα Υόρκη παραιτείται, δηλώνει ότι δεν μπορεί να εκπροσωπεί πλέον την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Οι απεργίες

Δύο μεγάλα λιμάνια του Ισραήλ ανακοίνωσαν την διακοπή της λειτουργίας τους στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που κήρυξε το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την δικαστική μεταρρύθμιση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τα λιμάνια της Χάιφας και τους Ασντότ ανακοίνωσαν την παύση της εργασίας μετά την ανακοίνωση του συνδικάτου Histadrut για την κήρυξη γενικής απεργίας άμεσα.

Από το πρωί, οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν συμμετέχουν στην γενική απεργία, με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται οι πτήσεις. Η Ιατρική Ενωση του Ισραήλ κήρυξε επίσης γενική απεργία που θα πλήξει τα νοσοκομεία και τις δημόσιες ιατρικές υπηρεσίες. «Καλώ σε γενική απεργία (…) αμέσως μετά την συνέντευξη Τύπου, το Κράτος του Ισραήλ σταματά», δήλωσε ο Άρνον Μπαρ Νταβίντ, επικεφαλής του Histadrut. «Αποστολή μας είναι να σταματήσουμε την νομοθετική διαδικασία και θα το κάνουμε».

Πάντως ο εθνικιστικός-θρησκευτικός κυβερνητικός συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου επέζησε πρότασης μομφής της αντιπολίτευσης στην Κνεσέτ, η οποία κατατέθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την δικαστική μεταρρύθμιση. Η πρόταση μομφής καταψηφίσθηκε από 59 βουλευτές, ενώ 53 ψήφισαν υπέρ της.

Η μεταρρύθμιση

Το σχέδιο της μεταρρύθμισης που προτείνει η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία είναι μία από τις πιο δεξιές στην ιστορία του Ισραήλ, έχει στόχο να αυξηθεί η εξουσία των βουλευτών έναντι των δικαστών. Η μεταρρύθμιση αυτή, βρίσκεται στη ρίζα μιας από τις μεγαλύτερες λαϊκές κινητοποιήσεις στην ιστορία του Ισραήλ. Οι επικριτές της μεταρρύθμισης εκτιμούν πως υπάρχει κίνδυνος να θέσει σε κίνδυνο το δημοκρατικό χαρακτήρα του κράτους του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί και υπερορθόδοξοι σύμμαχοί του εκτιμούν ότι αυτό το σχέδιο μεταρρύθμισης είναι απαραίτητο για να αποκατασταθεί μια ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των εκλεγμένων αξιωματούχων και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο θεωρούν πολιτικοποιημένο.

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης σε ομιλία του να “βάλει τέλος στη διχόνοια ανάμεσα στον λαό” υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να προωθήσει τη μεταρρύθμιση. Την επομένη, η δικαιοσύνη τον ανακάλεσε στην τάξη, καθώς έκρινε “παράνομη” τη δημόσια παρέμβασή του, δεδομένης της συνεχιζόμενης δίκης του για διαφθορά.

Σε μια ένδειξη πως η νομοθετική διαδικασία για την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης δεν έχει ακόμα σταματήσει, η κοινοβουλευτική νομοπαρασκευαστική επιτροπή ψήφισε σήμερα το πρωί υπέρ ενός από τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης: πρόκειται για το νομοσχέδιο που τροποποιεί τη διαδικασία διορισμού των δικαστών.

Οι σύμμαχοι του Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας κρίσιμης σημασίας σύμμαχος του Ισραήλ, εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» και υπογράμμισαν «την κατεπείγουσα ανάγκη για συμβιβασμό». Στο ίδιο μήκος κύματος Το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο των Εβραϊκών Θεσμών της Γαλλίας (Crif) κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση «να αποσύρει την μεταρρύθμιση» «για την αποκατάσταση το συντομότερο δυνατόν της ηρεμίας και του διαλόγου με ολόκληρη την κοινωνία». Το Crif διευκρινίζει ότι «αυτό το αίτημα διατυπώνεται από κοινού από προσωπικότητες της Δεξιάς όπως και της Αριστεράς, στο Ισραήλ όπως και στην διασπορά».

Θέμα Δημοκρατίας

Η αμφισβήτηση της δικαστικής μεταρρύθμισης έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο κίνημα λαϊκής διαμαρτυρίας στην Ιστορία του Ισραήλ, καθώς οι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι η αλλαγή του νόμου απειλεί τον δημοκρατικό χαρακτήρα του κράτους. Το τηλεοπτικό υλικό του Reuters δείχνει μεγάλα πλήθη να μπλοκάρουν τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Τελ Αβίβ καθώς και μια ομάδα διαδηλωτών να ανάβει φωτιά στη μέση του αυτοκινητόδρομου.