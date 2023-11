Ισραήλ: Οργή για το βίντεο κλιπ με παιδιά που γιορτάζουν την καταστροφή στη Γάζα – «Σε έναν χρόνο θα σας εξοντώσουμε»

Μια ισραηλινή οργάνωση που αυτοαποκαλείται The Civil Front έχει πυροδοτήσει διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την παραγωγή ενός τραγουδιού, στο οποίο καταγράφονται παιδιά να γιορτάζουν την «καταστροφή» στη Γάζα και να λένε ότι «τίποτα δεν θα μείνει εκεί» σε έναν χρόνο από τώρα.

Ένα κλιπ του τραγουδιού δείχνει παιδιά που φέρονται να έχουν απομακρυνθεί από κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και έχει γίνει αντικείμενο κριτικής τόσο στο εσωτερικό του Ισραήλ όσο και στο εξωτερικό για τους στίχους του, καθώς και για το γεγονός ότι τραγουδιέται από παιδιά, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Το βίντεο είναι ένας φόρος τιμής στο κλασικό ισραηλινό τραγούδι “HaReut” (“Fellowship”), γραμμένο από τον ποιητή Haim Gouri σχετικά με τα γεγονότα του Πολέμου της Ανεξαρτησίας του 1948. Στήριγμα των ημερών μνήμης, το πρωτότυπο είναι μια απαλή ωδή για όσους χάθηκαν στη φρίκη του πολέμου, επισημαίνει το δημοσίευμα.

Η νέα έκδοση, εν τω μεταξύ, έχει έναν πολύ πιο μαχητικό τόνο, με προτάσεις όπως «Οι IDF περνούν τα σύνορα για να εξοντώσουν τους φέροντες τη σβάστικα», «Θα τους εξαφανίσουμε όλους» και «Θα δείξουμε στον κόσμο πώς καταστρέφουμε τους εχθρούς μας».

Israeli children sing “We will annihilate everyone in Gaza”. Song & video created by Israeli public relations firm Rosenbaum Communications. English subtiles added by The Electronic Intifada. This is seriously sick propaganda pic.twitter.com/m89r61hqev

— Tranquilizer (@Tranquilizero) November 20, 2023