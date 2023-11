Ισραήλ: «Ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας είναι και δικός σας» λέει ο Νετανιάχου στους Αμερικανούς

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN χθες (13/11) πως οι Αμερικανοί πρέπει να θεωρήσουν τον πόλεμο που κήρυξε εναντίον της Χαμάς και «δικό τους».

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν είναι μόνο δικός μας πόλεμος, είναι και δικός σας»

«Είναι πόλεμος του πολιτισμού εναντίον της βαρβαρότητας», συνέχισε προειδοποιώντας την ίδια ώρα ότι η «μάστιγα» της Χαμάς, αν δεν νικηθεί από το Ισραήλ θα εξαπλωθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ: «Θα γίνετε οι επόμενοι», τόνισε συγκεκριμένα.

Για ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, παρότι δέχεται ολοένα εντονότερες πιέσεις και επικρίσεις από το εξωτερικό και το εσωτερικό, απέρριψε κάθε ευθύνη για τον αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στην Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ πολεμά σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο» και ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, «κάνει υποδειγματική δουλειά στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των απωλειών μεταξύ των αμάχων», επέμεινε.

Κάθε ζωή αμάχου που χάνεται είναι τραγωδία, αναγνώρισε, αλλά επέρριψε και πάλι την ευθύνη στη Χαμάς, που κατ’ αυτόν εμποδίζει τους αμάχους να φύγουν από τις ζώνες επιχειρήσεων, «μερικές φορές υπό την απειλή όπλου».

CNN’s Dana Bash pressed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on the hospital situation in Gaza, efforts to get hostages released and whether he takes responsibility for failing to prevent the surprise October 7 attack by Hamas on Israel. https://t.co/DcGVlcJcHj pic.twitter.com/XVA0iPq6pJ

— CNN (@CNN) November 12, 2023