Ισραήλ: Η στιγμή που η δεκανέας όμηρος της Χαμάς συναντά και πάλι την οικογένειά της – ΒΙΝΤΕΟ

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η επανένωση της δεκανέα Ορί Μεγκιντίς με την οικογένειά της, αφού διασώθηκε από τον ισραηλινό στρατό κατά την διάρκεια της χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ίδια είχε απαχθεί από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

BREAKING:

Private Ori Megidish is the first hostage rescued by the Israeli Army during their ground operation in the Gaza Strip.

The Israeli soldier was captured on October 7th and taken to Gaza.

This video shows her being reunited with her grandmother who was worried sick. pic.twitter.com/qIuYH6Ol08

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 30, 2023