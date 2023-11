Ισραήλ: «Εντοπίσαμε σήραγγα της Χαμάς στο Αλ Σίφα» – Οπλοστάσιο και σε άλλο νοσοκομείο

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δηλώνουν ότι ανακάλυψαν την είσοδο μιας σήραγγας της Χαμάς στο συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν από τους IDF δείχνουν τη σήραγγα ανάμεσα σε κτίρια στο χώρο του νοσοκομείου.

The IDF says it has uncovered a Hamas tunnel in the Shifa Hospital complex. It publishes a video showing the entrance. pic.twitter.com/sxPeIxFrwe

