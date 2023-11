Ισραήλ: «Χωρίσαμε την Γάζα στα δύο, περικυκλώσαμε την πόλη» – Αντίστροφη μέτρηση για την εισβολή

Καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς έφτασε στην τριακοστή ημέρα του, τέσσερις εβδομάδες μετά την τρομοκρατική επίθεση της οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την Πόλη της Γάζας και φέρονται έτοιμες να εισβάλλουν σε αυτήν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις περικυκλώνουν την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της “από αέρος, ξηράς και θαλάσσης” και ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δυνάμεις πεζικού θα εισέλθουν στην πόλη μέσα στις επόμενες 48 ώρες, «όταν ο στρατός έχει σφραγίσει εντελώς την πόλη», όπως γράφει η εφημερίδα Haarez.

Στην Γάζα, το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι περισσότεροι από 9.730 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί. Η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ κρατούν ομήρους περισσότερους από 242 στρατιώτες και πολίτες, συμπεριλαμβανομένων ξένων υπηκόων. Η Χαμάς έχει ανακοινώσει ότι 60 όμηροι αγνοούνται μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα ότι η γη τρέμει σήμερα όλη την ημέρα από τις βόμβες που εξαπολύουν τα ισραηλινά F-16. Σύμφωνα με τον απολογισμό τους, η ισραηλινή αεροπορία σήμερα έχει κάνει τουλάχιστον 100 εξόδους με στόχο την Πόλη της Γάζας.

Τα πυρά ρουκετών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ και οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα συνεχίζονται. Τόσο οι IDF όσο και η Χεζμπολάχ ανέφεραν θανάτους αμάχων από τα διασυνοριακά πυρά την Κυριακή, στο Βόρειο Ισραήλ.

Οι IDF ανέφεραν ότι χτύπησαν ένα στρατιωτικό συγκρότημα της Χαμάς που περιλαμβάνει ένα επιχειρησιακό αρχηγείο και θέσεις παρατήρησης.

IDF: Troops located a large number of weapons and intelligence materials in a residence in the area of Beit Hanoun In addition, special forces located an explosives laboratory and destroyed it pic.twitter.com/lNtor8pEgy — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 5, 2023

Συνεχής επίθεση

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε κατόπιν αυτών: “Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός αν δεν επιστραφούν οι όμηροί μας, το λέμε αυτό τόσο στους εχθρούς μας όσο και στους φίλους μας”.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι η 36η μεραρχία του επιχειρεί τώρα βαθιά μέσα στη Γάζα, πραγματικά στο τελικό στάδιο της περικύκλωσης της Πόλης της Γάζας από ξηράς, θάλασσας και αέρα. Ο στόχος του είναι να “εξουδετερώσει” τη Χαμάς και τους στόχους της. Μιλάμε για παρατηρητήρια, εγκαταστάσεις όπλων και όλα τα άλλα είδη στρατιωτικής υποδομής, όπως είπε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών.

IDF releases information on the 36th Division’s operations in the Gaza Strip over the past week, during which its forces led a maneuver across the territory, reaching its coastline. “The role of the division is to surround Gaza City, to attack and destroy selected targets,… pic.twitter.com/6NVXDMjPos — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 5, 2023

Η πιο βαθιά εισβολή από το 2005

Ο αρχηγός του στρατού δήλωσε κατά την επίσκεψη του σε στρατεύματα ότι «είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσουν αυτή την επιχείρηση. Οι στόχοι τους είναι να εξαλείψουν εντελώς τη Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας.»

IDF troops operating on the ground in the Gaza Strip. pic.twitter.com/ZZcQWpz8Mw — Joe Truzman (@JoeTruzman) November 5, 2023

Πρόκειται για τη βαθύτερη εισβολή στο εσωτερικό της Γάζας από το 2005. Ο στρατός λέει ότι σημειώνει στρατηγικά κέρδη, αλλά αυτό δεν γίνεται χωρίς απώλειες. Αρκετές δεκάδες στρατιώτες έχουν πεθάνει από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης. Αλλά θα συνεχίσουν μέχρι να πετύχουν τους στόχους τους, λέει ο στρατός, σύμφωνα με την Haarez.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η χερσαία επίθεσή του έχει χωρίσει το παλαιστινιακό έδαφος στα δύο με “σημαντικά” πλήγματα να συνεχίζονται. Οι ισραηλινές δυνάμεις “έχουν περικυκλώσει την πόλη της Γάζας … Τώρα υπάρχει μια νότια Γάζα και μια βόρεια Γάζα”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι. Τα στρατεύματα “έφτασαν στην ακτογραμμή και την κρατούν”, πρόσθεσε.

“Υπάρχουν τώρα εκτεταμένα πλήγματα στις υποδομές της τρομοκρατίας – κάτω από το έδαφος και πάνω από αυτό”, δήλωσε ο Χαγκάρι.

Το Βόρειο Μέτωπο

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δεν έδωσε λεπτομέρειες για την αιματηρή επίθεση στον Λίβανο που έγινε νωρίτερα σήμερα, αλλά είπε ότι ο στρατός λειτουργεί βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών και εξετάζει προσεκτικά κάθε γεγονός στον Λίβανο.

Hezbollah claims it destroyed IDF posts on the Lebanese-Israeli border. pic.twitter.com/OTDbDFDVpz — Leandro 🇵🇹🇧🇷 (@leandro_ptbr) November 5, 2023

Όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι είπε: “Σχετικά με τον Λίβανο, επιτιθέμεθα βάσει πληροφοριών και θα συνεχίσουμε να επιτιθέμεθα. Αυτή είναι η αποστολή μας. Όποιος μας απειλεί θα του επιτεθούμε”. “Και κάθε γεγονός φυσικά που συμβαίνει στον Λίβανο το εξετάζουμε και μαθαίνουμε γι’ αυτό ώστε να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες. Αυτό μπορώ να πω σε αυτό το σημείο”, δήλωσε.

Ο Λίβανος θα υποβάλει καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη για τη δολοφονία αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ.

Ο Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η χώρα του συλλέγει πληροφορίες και φωτογραφίες και πιθανόν θα υποβάλει την καταγγελία της αύριο, Δευτέρα. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με αναφορές από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στον Λίβανο ότι ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τρείς ανθρώπους που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε ότι ο στρατός θα εκδώσει ανακοίνωση εντός της ημέρας σε σχέση με ένα αεροπορικό πλήγμα στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σήμερα ρουκέτες Κατιούσα κατά της πόλης Κιριάτ Σμόνα του βορείου Ισραήλ, σε αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο από το οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα και τρία παιδιά.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι η επίθεσή της πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στο “στυγερό και άγριο έγκλημα” του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ένας Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό της Χεζμπολάχ πάνω από τα σύνορα, καθώς η ένταση έχει κλιμακωθεί μεταξύ του Ισραήλ και της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης εν μέσω του πολέμου στη Γάζα. Ο στρατός δεν διευκρίνισε πού σκοτώθηκε ο Ισραηλινός.

Τα βίντεο για νοσοκομεία κρυψώνες

Νωρίτερα ο υποναύαρχος Χαγκάρι είχε δώσει σε συνέντευξη Τύπου νέα στοιχεία και βίντεο που κατά το Ισραήλ αποδεικνύουν τον ισχυρισμό του ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία για να κρύβει τις υποδομές της , αλλά και για να επιτίθεται στο Ισραήλ.

Ο υποναύαρχος παρουσίασε ένα βίντεο που δείχνει μια υπόγεια είσοδο από το νοσοκομείο Sheikh Hamad, η οποία, όπως λέει, συνδέεται με τα δίκτυα τούνελ της Χαμάς. Ένα άλλο βίντεο δείχνει ενόπλους της Χαμάς να ανοίγουν πυρ κατά των ισραηλινών δυνάμεων από το νοσοκομείο.

Οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις δημοσίευσαν μάλιστα πλάνα από στρατεύματα που εντόπισαν τις θέσεις εκτόξευσης πυραύλων σε περιοχές αμάχων, εν μέσω προσπαθειών για την αποκάλυψη και την καταστροφή της υποδομής της Χαμάς. Όπως υποστηρίζει, η Χαμάς χρησιμοποιεί τέτοιες τοποθεσίες για να εκτοξεύει ρουκέτες σε ισραηλινά πληθυσμιακά κέντρα, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Τα στρατεύματα της 551ης Ταξιαρχίας βρήκαν τέσσερις υπόγειους εκτοξευτές περίπου πέντε μέτρα μακριά από μια παιδική πισίνα και περίπου 30 μέτρα μακριά από κατοικίες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με βίντεο.

Israeli ground forces operating in the northern Gaza Strip have located Hamas rocket launchers in close proximity to a swimming pool and a playground, the IDF reveals. pic.twitter.com/WQbVX2IPps — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 5, 2023