Ισπανία: Τέσσερις νεκροί, αγνοούμενοι και δρόμοι – χείμαρροι από τις καταρρακτώδεις βροχές

Τραγικός είναι ο απολογισμός, των έντονων καιρικών φαινομένων, που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες, την Ισπανία. Η κακοκαιρία, με κύριο χαρακτηριστικό τις καταρρακτώδεις βροχές, έχει μετατρέψει τους δρόμους σε λασπώδη ποτάμια, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες, αλλά και την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Τραγωδία στη Βαρκελώνη και αναζητήσεις αγνοουμένων

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Daily Mail, στην περιοχή της Καταλονίας, οι έρευνες των Aρχών κατέληξαν στον εντοπισμό της σορού μιας γυναίκας στον κυματοθραύστη, της Marina Port Premià. Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην περιοχή Καμπρέρα ντε Μαρ, η οποία βρίσκεται περίπου 18 μίλια σε απόσταση από τη Βαρκελώνη, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει ένα πέρασμα μαζί με την κόρη της.

Ο σύζυγός της κατάφερε να σώσει το παιδί, όμως η ίδια παρασύρθηκε από το ρεύμα.

Το περιστατικό αυτό, «προστίθεται» σε μια σειρά από τραγικά συμβάντα, στην περιοχή. Παράλληλα, εντοπίστηκε η σορός ενός 12χρονου αγοριού με αυτισμό, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στο Γκρανογιέρς, κατά τη διάρκεια νυχτερινής καταιγίδας.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές, συνεχίζουν τις έρευνες με αμείωτους ρυθμούς, για τον εντοπισμό ενός ακόμη άνδρα, που πιθανολογείται ότι έπεσε σε φουσκωμένο ποτάμι στο Πινέδα ντε Μαρ, ενώ τις προηγούμενες ημέρες δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, από κατάρρευση τοίχου και πλημμυρισμένο γκαράζ.

Παράλυση στις υποδομές και χάος στα αεροδρόμια

Η καταιγίδα Adam προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στις Βαλεαρίδες Νήσους. Στο αεροδρόμιο της Ίμπιζα, δημιουργήθηκε χάος, καθώς τα νερά εισέρρευσαν από την οροφή του τερματικού σταθμού, ενώ το στέγαστρο στάθμευσης, κατέρρευσε. Πολλές πτήσεις εκτράπηκαν προς το Αλικάντε και τη Μαγιόρκα, ενώ η πρόσβαση στον αερολιμένα, διακόπηκε λόγω πλημμυρών στους γύρω οδικούς άξονες.

Στην Ίμπιζα και την Φορμεντέρα, εκατοντάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ καταστηματάρχες «έδωσαν μάχη» με σκούπες και σφουγγαρίστρες, για να κρατήσουν τα λασπωμένα νερά, έξω από τις επιχειρήσεις τους.

Σε κόκκινο συναγερμό η ανατολική και νότια Ισπανία

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet έχει θέσει μεγάλες περιοχές της χώρας, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Στην Κόστα Μπλάνκα, τη Μάλαγα, τη Βαλένθια και την Αλμερία, οι αρμόδιες Αρχές προειδοποιούν για την εμφάνιση επικίνδυνων φαινομένων, με τις βροχοπτώσεις να αναμένεται να φτάσουν, έως και τα 350 χιλιοστά.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, έχουν δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς πολιτών από ακινητοποιημένα οχήματα, ενώ οι τοπικές Αρχές, απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους κατοίκους και τους τουρίστες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Παράλληλα, δημόσια κτίρια, πάρκα και σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστά, ενώ πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, έχουν αναβληθεί μέχρι την υποχώρηση των επικίνδυνων φαινομένων.