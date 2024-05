Ισλανδία: Εξερράγη πάλι το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες – Είναι η πέμπτη φορά από τον Δεκέμβριο

Μια νέα έκρηξη καταγράφηκε σήμερα στο ηφαίστειο που βρίσκεται στη χερσόνησο Ρέικιανες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, η πέμπτη κατά σειρά από τον Δεκέμβριο και η όγδοη από το 2021, λίγη ώρα αφού οι αρχές είχαν εκκενώσει την κοντινή πόλη Γκρίνταβικ.

Η προηγούμενη έκρηξη έληξε πρόσφατα, αφού το ηφαίστειο εκτόξευσε σιντριβάνια λιωμένης πέτρας επί σχεδόν οκτώ εβδομάδες. Οι αρχές προειδοποιούσαν ωστόσο ότι υπήρχε ο κίνδυνος να συνεχιστεί η ηφαιστειακή δραστηριότητα, αφού οι μελέτες των ειδικών έδειχναν συγκέντρωση μάγματος υπογείως.

Blows my mind every time 🤩 pic.twitter.com/arLsNpKg3i

🚨‼️🚨 New eruption started in #Iceland !!

«Μια έκρηξη ξεκίνησε κοντά στο Σουντχνουκσγκίγκαρ, στα βόρεια του Γκρίνταβικ», ανέφερε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία (IMO).

A new volcanic eruption just started on Iceland’s Reykjanes Peninsula…the moment it started👇

pic.twitter.com/pYmd80ZUyA

— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) May 29, 2024