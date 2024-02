Ισλανδία-Έκρηξη ηφαιστείου: Εντυπωσιακή εικόνα δορυφόρου από τη «διαδρομή» της λάβας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ισλανδία, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου, ενώ εντυπωσιακή είναι η εικόνα από το δορυφόρο που δημοσίευσε ο Copernicus EU.

Εκτεταμένες είναι οι ζημιές που επιφέρει η λάβα κατά το πέρασμα της, με χιλιάδες κατοίκους στη χερσόνησο Ρέικιανες να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ζεστό νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι ειδικοί ζητούν από τους πολίτες να είναι φειδωλοί στη χρήση καθώς οι επισκευές, ίσως χρειαστεί μέρες για να αποκατασταθούν.

Τα σχολεία στις περιοχές που πλήττονται από την έλλειψη ζεστού νερού θα παραμείνουν επίσης κλειστά, ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Ραδιοτηλεόρασης της Ισλανδίας (RUV).

Το RUV ανέφερε επίσης ότι το αεροδρόμιο του Κέφλαβικ επηρεάστηκε, αλλά οι υπηρεσίες του λειτουργούν κανονικά.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι και άλλοι κρίσιμοι αγωγοί κοντά στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Svartsengi θα μπορούσαν να επηρεαστούν εάν η ροή της λάβας δεν υποχωρήσει σύντομα, ενώ ευτυχώς η ηφαιστειακή δραστηριότητα βρίσκεται σε ύφεση.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε η Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία δείχνουν τη λάβα να έχει φτάσει σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιομέτρων δυτικά του σημείου της έκρηξης, όπως και κάπου 500 μέτρα από το Blue Lagoon – ένα πολυτελές γεωθερμικό σπα, το οποίο εκκενώθηκε χθες και παρέμεινε κλειστό.

