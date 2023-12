Ισλανδία: Απόκοσμες εικόνες από την έκρηξη ηφαιστείου – Δείτε LIVE

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η περιοχή της Ισλανδίας όπου εξερράγη το ηφαίστειο Grindavík. Ο νυχτερινός ουρανός φωτίστηκε από την έκρηξη και το πορτοκαλί χρώμα της λάβας έκανε την εμφάνιση του.

Τα διεθνή ΜΜΕ καταγράφουν απόκοσμες και εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο. Η έκρηξη προήλθε μετά από σειρά σεισμών που οδήγησε χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή.

Ωστόσο αρκετοί άνθρωποι θέλουν να δουν από κοντά το ηφαίστειο και να βγάλουν φωτογραφίες. Γι’ αυτό αψηφούν τις προειδοποιήσεις των αρχών να εκκενώσουν την περιοχή. Το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ισλανδίας εξέδωσε αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις για όσους σκέφτονταν να πλησιάσουν το ηφαίστειο. «Σκεφτείτε και τους άλλους, όχι μόνο τον εαυτό σας και ακολουθείστε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια του κοινού. Σας παρακαλούμε», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος.

The moment the eruption in Iceland started. This just blows my mind!!! pic.twitter.com/xOegj91xMQ

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 18, 2023