Ισημερινός: Πυρκαγιά στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας – Σταμάτησε τη λειτουργία του προληπτικά

Πυρκαγιά ξέσπασε την Δευτέρα (26/5) στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου του Ισημερινού, το οποίο βρίσκεται στην παράκτια επαρχία Εσμεράλντας, στα βορειοδυτικά της χώρας. Το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς, ενώ οι αρχές προχώρησαν άμεσα στην αναστολή των εργασιών για λόγους ασφαλείας.

Η δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία Petroecuador ανακοίνωσε ότι το διυλιστήριο διέκοψε τη λειτουργία του προκειμένου να προστατευτούν οι εγκαταστάσεις και οι εργαζόμενοί της. «Έχουμε μια δεξαμενή καυσίμου μαζούτ που πήρε φωτιά. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ανέφερε η υπουργός Ενέργειας, Ινές Μανζάνο, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

🇪🇨🔥Explosion and fire at the Esmeraldas refinery, the largest in Ecuador.

The fire started in one of the fuel storage tanks. pic.twitter.com/GRsegzhfFz

