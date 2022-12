Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στις ΗΠΑ: Χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα – BINTEO

Xιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, μετά τον σεισμό των 6,4 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, ενώ και μια γέφυρα υπέστη ζημιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα ΜΜΕ.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 02:34 τοπική ώρα (12:34 ώρα Ελλάδος) εντοπίστηκε σε βάθος 16,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο προσέθεσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Φέρντεϊλ της Καλιφόρνιας, σε απόσταση 4 ωρών οδικώς βόρεια του Σαν Φρανσίσκο. Σε μια πρώτη εκτίμησή του, το USGS ανέφερε ότι η πιθανότητα να υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες είναι ισχνή, αλλά ότι είναι πιθανόν να έχουν προκληθεί υλικές ζημιές. Επίσης εκτιμήθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι.

Footage shows bottles fall off liquor store shelves as a strong earthquake hit the Northern California coast.

The 6.2-magnitude quake was centered offshore about 210 miles from San Francisco. The nearest population center, Eureka, is about 45 miles north. https://t.co/zmyBPmOsQ0 pic.twitter.com/Jm5LKnUBDc

— ABC News (@ABC) December 21, 2021