Ιρλανδία, Ισπανία και Νορβηγία αναγνώρισαν επίσημα την Παλαιστίνη – Οργή στο Ισραήλ

Τριπλή αναγνώριση της Παλαιστίνης ως ανεξάρτητου κράτους προκάλεσε η βίαιη εισβολή του Ισραηλινού Στρατού στην Ράφα, παρά την εντολή του Διεθνούς Δικαστηρίου να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις. Τα τρία κράτη είχαν προαναγγείλει την αναγνώριση, η διαδικασία της οποίας ολοκληρώθηκε σήμερα με την Ιρλανδία.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία, που αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, προκάλεσαν την οργή των ισραηλινών αρχών, αλλά επέμειναν ότι θα δώσουν “σθεναρή” απάντηση στις “επιθέσεις” της ισραηλινής διπλωματίας, όπως δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών. “Θα δώσουμε μια απάντηση (…) συντονισμένη με τη Νορβηγία και την Ιρλανδία, οι οποίες στοχοποιούνται από το ίδιο είδος αποτρόπαιης παραπληροφόρησης και επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”, μια απάντηση “σθεναρή και ήρεμη” στις “προκλήσεις” αυτές, δήλωσε ο Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες σε δημοσιογράφους.

“Κανείς δεν μπορεί να μας εκφοβίσει (…) Δεν κάνουμε την εξωτερική μας πολιτική αντιδρώντας σε tweets, έχουμε ξεκάθαρες ιδέες για τον δρόμο που πρέπει να πάρουμε”, πρόσθεσε.

Η απάντηση του Δουβλίνου, της Μαδρίτης και του Όσλο θα δοθεί “την κατάλληλη στιγμή”, σημείωσε. Έκανε την δήλωση αντιδρώντας σε αλλεπάλληλες αναρτήσεις του Ισραηλινού υπουργού εξωτερικών που ήταν ακόμα και ειρωνικός, αντιδρώντας στην αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Ισπανία.

. @sanchezcastejon , Hamas thanks you for your service.

Ο Άλμπαρες κατηγόρησε επίσης την ισραηλινή διπλωματία ότι “ενδιαφέρεται” περισσότερο “να μιλάει με tweets παρά για τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου”, της ανώτατης δικαστικής αρχής του ΟΗΕ, το οποίο έδωσε εντολή την Παρασκευή στο Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την στρατιωτική του επίθεση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η αναγνώριση αυτή, σε συντονισμό με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, είναι “απαραίτητη” για την “επίτευξη ειρήνης” ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, πέραν του ότι είναι ένα “ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης”, ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του σήμερα το πρωί ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης Πιλάρ Αλεγρία ανακοίνωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο της Ισπανίας υιοθέτησε επισήμως σήμερα το διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζεται επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης.

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη “εναντίον κανενός, πολύ περισσότερο εναντίον του Ισραήλ, ενός φίλου λαού (…), με τον οποίο θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση”, σημείωσε η εκπρόσωπος επίσης και υπογράμμισε ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αντανακλά “την απόλυτη απόρριψη εκ μέρους μας της Χαμάς, η οποία τάσσεται κατά της λύσης των δύο κρατών”.

Οι ισραηλινές αρχές αντέδρασαν κατηγορώντας τον Σάντσεθ ότι γίνεται “συνεργός στις εκκλήσεις για γενοκτονία του εβραϊκού λαού”, σε μήνυμα που ανήρτησε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, κάνοντας αναφορά στην αναγνώριση από την Ισπανία του κράτους της Παλαιστίνης, αλλά και στις επίμαχες δηλώσεις της τρίτης στην ιεραρχία της ισπανικής κυβέρνησης, της υπουργού Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ, η οποία ζήτησε πρόσφατα την απελευθέρωση της Παλαιστίνης “από το ποτάμι ως τη θάλασσα”.

This morning, I instructed the @IsraelMFA to send a diplomatic note to the Spanish Embassy in Israel, prohibiting the Spanish consulate in Jerusalem from conducting consular activities or providing consular services to residents of the Palestinian Authority.

We will not remain…

We will not remain… pic.twitter.com/Ewx9Wwux7L

Israel Katz