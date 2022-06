Ιράν: Πού βρίσκονται τα δύο ελληνικά δεξαμενόπλοια – Το στίγμα στον χάρτη

Τις θέσεις των δύο ελληνικών δεξαμενοπλοίων, που έχουν συλληφθεί από τις Αρχές στο Ιράν, γνωστοποίησε ο ιστότοπος TankerTrackers.com.

Το ελληνικό τάνκερ Prudent Warrior είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, ενώ το Delta Poseidon βρίσκεται βόρεια του νησιού Λαράκ, σύμφωνα με ανάρτηση του TankerTrackers.com.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή τα δύο υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοια, τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης, έλαβαν εντολή να πλεύσουν στο Μπαντάρ Αμπάς. Όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους.

Μέλη των Φρουρών της Επανάστασης επιβιβάστηκαν με ελικόπτερα στα δύο σκάφη, καθώς έπλεαν στα διεθνή ύδατα στα ανοιχτά των ακτών του Ιράν την Παρασκευή.

BREAKING: We have now once again located the hijacked Greek Suezmax tanker, DELTA POSEIDON (9468671). She is being held north of Larak Island at 26.91895° N, 56.38144° E. pic.twitter.com/TqE6rEZlH8

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 2, 2022