Ιράκ: Τουλάχιστον 100 νεκροί και 150 τραυματίες από πυρκαγιά σε γαμήλια δεξίωση στη Νινευή

Αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων της πυρκαγιάς που ξέσπασε, το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, σε χώρο γαμήλιας δεξίωσης στη Νινευή του Ιράκ.

Σύμφωνα με το ιρακινό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κτίριο της συνοικίας Χαμντανίγια.

#BREAKING #Iraq One hundred people were killed at a wedding in a fire in northern Iraq, and another 150 were injured. pic.twitter.com/MXXEB8VAt6

— The National Independent (@NationalIndNews) September 26, 2023