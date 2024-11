ΗΠΑ: Τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού επειδή ήταν «σκουρόχρωμος» – Βίντεο από την επίθεση σε οδηγό της Uber

Η Τζένιφερ Γκιλμπό, 23 ετών, κατηγορείται για έγκλημα μίσους, έπειτα από την επίθεση με σπρέι πιπεριού σε Μουσουλμάνο οδηγό της Uber στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Εισαγγελέα του Μανχάταν.

Η Γκιλμπό αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες, μία για επίθεση δευτέρου βαθμού ως έγκλημα μίσους και ακόμα μία για βαριάς μορφής παρενόχληση, για το περιστατικό που συνέβη στις 31 Ιουλίου.

«Η Jennifer Guilbeault επιτέθηκε αναίτια σε έναν Μουσουλμάνο οδηγό Uber την ώρα που απλά έκανε τη δουλειά του», δήλωσε ο Εισαγγελέας Άλβιν Μπραγκ. «Το θύμα είναι ένας εργατικός Νεοϋορκέζος που δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει αυτό το είδος μίσους εξαιτίας της ταυτότητάς του».

Ο οδηγός, Σοχέλ Μαχμούντ, ισχυρίστηκε ότι η Γκιλμπό του επιτέθηκε λόγω του χρώματος του δέρματός του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φίλη της Γκιλμπό κατά τη διάρκεια της επίθεσης είχε πάθει σοκ, ρωτώντας την «Τζεν, τι στο διάολο κάνεις; Τι συμβαίνει;», ενώ εκείνη της απάντησε «Είναι σκουρόχρωμος».

A Muslim Uber driver was pepper sprayed by a female passenger whilst he was praying at a traffic stop in New York City.

