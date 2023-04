ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς στο Μέιν

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, απόψε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε σε σπίτι στο Μπαουντούιν, όπου τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ ο ύποπτος φέρεται να είναι υπό κράτηση.

Λίγο νωρίτερα, είχε σημειωθεί άλλο επεισόδιο με πυροβολισμούς, με τρεις τραυματίες, εξαιτίας του οποίου έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος I-295. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία υποστήριξε ότι τα δύο επεισόδια συνδέονται.

The southbound side of I-295 in Yarmouth is still closed at this time. Please avoid the area. Follow @MEStatePolice for updates on the nature of the incident.

