ΗΠΑ: Στη φυλακή νεαρός γιατί χάιδευε αεροσυνοδούς

Ποινή φυλάκισης δύο μηνών επέβαλε δικαστήριο των HΠΑ σε νεαρό από το Οχάιο, που “χάιδευε” αεροσυνοδούς κι έπινε αλκοόλ, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης της Frontier Airlines από τη Φιλαδέλφεια στο Μαϊάμι.

Ο Μάξγουελ Μπέρι, 23 ετών, ήταν τόσο απείθαρχος που το πλήρωμα του αεροπλάνου αναγκάστηκε να τον “δέσει” στο κάθισμά του με κολλητική ταινία. Ο νεαρός καταδικάστηκε επίσης από τον δικαστή Ρόμπερτ Σκόλα Τζούνιορ σε επιτήρηση ενός έτους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μαϊάμι. Θα πρέπει να παρουσιαστεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του την 1η Αυγούστου, δηλαδή ακριβώς έναν χρόνο μετά τη σύλληψή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Ο Μπέρι, που κατάγεται από το Νόργουοκ του Οχάιο, δήλωσε ένοχος σε τρεις κατηγορίες επίθεσης και κινδύνευε να καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών. Οι συνεπιβάτες του βιντεοσκόπησαν το επεισόδιο με τα κινητά τους τηλέφωνα και τα πλάνα αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι αεροσυνοδοί, λόγω του μεγάλου αριθμού «απείθαρχων» επιβατών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021