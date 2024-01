ΗΠΑ: Σε μετωπική σύγκρουση ο κυβερνήτης του Τέξας με τον πρόεδρο Μπάιντεν για το μεταναστευτικό

O Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ έστειλε τη Δευτέρα ένα αυστηρό μήνυμα δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει την μεταφορά μεταναστών από την πολιτεία του σε άλλες περιοχές με άσυλο έως ότου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση Μπάιντεν αναλάβει δράση για την επιδεινούμενη κρίση στα σύνορα.

“Το Τέξας έχει μεταφέρει πάνω από 102.000 μετανάστες σε πόλεις με άσυλο. Οι υπερφορτωμένες συνοριακές πόλεις του Τέξας δεν θα πρέπει να σηκώσουν το βάρος της πολιτικής ανοικτών συνόρων του Μπάιντεν. Η αποστολή μεταφοράς μας θα συνεχιστεί μέχρι ο Μπάιντεν να διασφαλίσει τα σύνορα”, έγραψε ο Άμποτ σε ανάρτησή του στο X.

Texas has transported over 102,000 migrants to sanctuary cities.

Overwhelmed Texas border towns should not bear the brunt of Biden’s open border policies.

Our transportation mission will continue until Biden secures the border.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 29, 2024