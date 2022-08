ΗΠΑ: Σάλος από βίντεο με αστυνομικούς στο Άρκανσο – Χτυπούν αλύπητα άνδρα πεσμένο στο έδαφος

Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ από ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τρεις αστυνομικούς στο Άρκανσο να χτυπούν αλύπητα έναν άνδρα που είναι πεσμένος στο έδαφος.

Στο βίντεο που προκαλεί αποτροπιασμό, φαίνονται τρεις αστυνομικοί να έχουν ακινητοποιήσει στο έδαφος έναν άνδρα και να τον χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές.

Ο συλληφθείς, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό και κατηγορείται για τρομοκρατικές απειλές, αντίσταση κατά της Αρχής και επιθέσεις.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews

**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf

— Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 21, 2022