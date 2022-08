ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε λούνα παρκ στο Σικάγο – 3 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο πάρκινγκ ενός λούνα παρκ, βόρεια του Σικάγο, στις ΗΠΑ, αργά το βράδυ της Κυριακής. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

Το περιστατικό συνέβη στον χώρο στάθμευσης του Six Flags Great America στο Gurnee, το οποίο βρίσκεται περίπου 72 χιλιόμετρα, βόρεια του Σικάγο. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ένα λευκό σεντάν μπήκε στο πάρκινγκ, άγνωστοι βγήκαν από αυτό και άρχισαν να πυροβολούν ένα άτομο. Στη συνέχεια μπήκαν στο όχημα και διέφυγαν. Την ώρα εκείνοι δεκάδες άνθρωποι περίμεναν στις ουρές, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και ο κόσμος να τρέχει για να προφυλαχθεί.

Δύο από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ο τρίτος αρνήθηκε τη μεταφορά του

Σημειώνεται ότι το Gurnee βρίσκεται στην κομητεία Lake, περίπου 20 μίλια βόρεια του Highland Park, όπου επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζικό πυροβολισμό κατά τη διάρκεια μιας παρέλασης της 4ης Ιουλίου.

Shooting at six flags wtf.

The horror of the families and kids hiding in the bathroom with us. I hope nobody experiences this fear ever. Everybody I hope you are safe. #PrayTogether #sixflags #shooting pic.twitter.com/lVyHa4HuQA

— PAULINA PALERMO (@paulinapalermo) August 15, 2022