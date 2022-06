ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από σχολείο στην Αλαμπάμα – Ένας νεκρός

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στις ΗΠΑ, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από σχολείο στην Αλαμπάμα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικάνικα ΜΜΕ, αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν ύποπτο άνδρα ο οποίος προσπαθούσε να μπει σε σχολικό συγκρότημα της Αλαμπάμα. Ο σερίφης της κομητείας Etowah δήλωσε ότι υπήρξε μια αναφορά για έναν άνδρα που προσπάθησε να μπει είτε στο δημοτικό σχολείο είτε σε οχήματα έξω από το σχολικό συγκρότημα, όπου διεξάγονταν καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικός από την Rainbow City, που εργαζόταν ως σχολικός φύλακας, συνάντησε έναν άνδρα, ενεπλάκη σε διαπληκτισμό και κάλεσε ενισχύσεις, δήλωσε ο σερίφης. Άλλοι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και το άτομο δέχθηκε θανάσιμους πυροβολισμούς.

Breaking: Police shot and killed a ‘suspicious person’ attempting to enter Walnut Park Elementary School in Gadsden, Alabama. (Via ABC 33/40) pic.twitter.com/EXQy65ItzN

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 9, 2022