ΗΠΑ: Πύρινοι στρόβιλοι στην έρημο Μοχάβι

Στρόβιλοι φωτιάς δημιουργήθηκαν στην έρημο Μοχάβι, όπου εξακολουθεί να μαίνεται μεγάλη φωτιά, ανέφεραν τη Δευτέρα οι αμερικανικές αρχές.

Η φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή και έχει εξαπλωθεί σε μια έκταση 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα σύνορα της Καλιφόρνιας με τη Νεβάδα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν περισσότεροι από 250 πυροσβέστες για να τη θέσουν υπό έλεγχο, σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου Διαχείρισης Γης (BLM) που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ.

«Ο άνεμος έχει μεγάλο αντίκτυπο στην συμπεριφορά των φωτιών», αναφέρει η ομοσπονδιακή υπηρεσία, υπογραμμίζοντας ότι «σε ορισμένες τοποθεσίες, οι πυροσβέστες που επιχειρούν στο βόρειο μέτωπο παρατήρησαν στροβίλους φωτιάς».

Οι πύρινοι στρόβιλοι είναι απρόβλεπτοι και εξαιρετικά επικίνδυνοι για τους πυροσβέστες, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν νέες εστίες σε μεγάλη απόσταση.

30,000+ acres of Mojave Desert are on fire pic.twitter.com/Kwq9lR7Dpn

Χθες Κυριακή, οι φλόγες σε περιοχή της Νεβάδας έφθαναν σε ύψος τα έξι μέτρα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει χρειαστεί να εκδοθεί εντολή εκκένωσης κατοικημένης περιοχής.

Η καταστροφή στην έρημο Μοχάβι είναι ανυπολόγιστη, μια προστατευόμενη περιοχή για τη βιοποικιλότητά της. Εκτός από τις χελώνες, τις αλεπούδες και τους λύγκες, στην περιοχή φύονται βραχύφυλλα γιούκα (Joshua trees) – ένα ιδιαίτερο είδος, χαρακτηριστικού της αμερικανικής Δύσης, που κόσμησε το εξώφυλλο άλμπουμ του ροκ συγκροτήματος U2.

WATCH: The York Fire has spawned fire whirls in the Mojave Desert ⬇️ pic.twitter.com/N92GVqaJNi

— The Weather Channel (@weatherchannel) July 31, 2023