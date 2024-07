ΗΠΑ: Πρώην αναλύτρια της CIA κατηγορείται ότι ήταν πράκτορας της Νότιας Κορέας – Τα πολυτελή δώρα που φέρεται να έλαβε

Μια πρώην αναλύτρια της CIA και στέλεχος του Λευκού Οίκου κατηγορείται από τις αμερικανικές δικαστικές αρχές των ΗΠΑ ότι υπηρέτησε ως πράκτορας προς όφελος των υπηρεσιών πληροφοριών της Νότιας Κορέας. Ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες της, φέρεται να έλαβε πολυτελή δώρα όπως τσάντες επώνυμων σχεδιαστών, ακριβά δείπνα και άλλα πολυτελή προϊόντα.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο 31 σελίδων που κατατέθηκε προχθές Δευτέρα από την εισαγγελία στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η Σου Μι Τέρι (Sue Mi Terry) δεν είχε εγγραφεί ως ξένος πράκτορας και διοχέτευσε πληροφορίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ στις νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες.

«Υπό τις οδηγίες εκπροσώπων της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας, η (Σου Μι) Τέρι υποστήριζε στρατηγικές θέσεις της Δημοκρατίας της Κορέας… κοινοποιούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες της αμερικανικής κυβέρνησης σε πράκτορες μυστικών υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Κορέας και διευκόλυνε την πρόσβαση εκπροσώπων της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας σε εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ», αναφέρει το κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με αυτό, η Σου Μι Τέρι είναι πολιτογραφημένη πολίτης των ΗΠΑ, γεννήθηκε στη Σεούλ της Νότιας Κορέας και μεγάλωσε στη Βιρτζίνια και τη Χαβάη.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δικηγόρος της, Λι Βολόσκι, αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Αυτές οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και διαστρεβλώνουν το έργο μιας ακαδημαϊκού και αναλύτριας πληροφοριών, γνωστής για την ανεξαρτησία της και τα χρόνια υπηρεσίας της στις ΗΠΑ», δήλωσε ο δικηγόρος σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες της στη Σεούλ, η πρώην αναλύτρια της CIA θεωρείται ύποπτη ότι λάμβανε πολυτελή αξεσουάρ και ρούχα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Στο κατηγορητήριο υπογραμμίζεται επίσης ότι προσκλήθηκε σε «πολλά» εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Michelin και ότι έλαβε 37.000 δολάρια σε μυστικές πληρωμές, μέσω ένας think tank όπου εργαζόταν.

Ο δικαστικός φάκελος περιλαμβάνει πλάνα από κάμερα ασφαλείας όπου η η Σου Μι Τέρι συναντά τις επαφές της από τη Νότια Κορέα σε καταστήματα της Ουάσινγκτον για να λάβει πολυτελείς τσάντες, όπως μια τσάντα Louis Vuitton αξίας 3.450 δολαρίων, μια τσάντα Bottega Veneta αξίας 2.950 δολαρίων, ένα παλτό Dolce & Gabbana αξίας 2.845 δολαρίων, καθώς και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Prominent DC Korea expert & fmr NSC/CIA official Sue Mi Terry charged with acting as unregistered foreign agent for S Korea. DOJ says ROK agents gave her luxury handbags & dinners & routed $37K to a think-tank program. w/@mherszenhorn @caitlinoprysko https://t.co/ed5xVGuLmh pic.twitter.com/VIuF9JtgMT

— Josh Gerstein (@joshgerstein) July 17, 2024